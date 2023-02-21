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"Азеришыг" ведет строительство новой электросети в Масазыре

"Азеришыг" ведет строительство новой электросети в Масазыре ОАО "Азеришыг" занимается прокладкой новой электрической сети в поселке Масазыр Абшеронского района.
Энергетика
21 февраля 2023 г. 12:28
Азеришыг ведет строительство новой электросети в Масазыре

ОАО "Азеришыг" занимается прокладкой новой электрической сети в поселке Масазыр Абшеронского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг".

Было отмечено, что в рамках работ планируется построить один км линии электропередачи мощностью 10 кВ и четыре км линии электропередачи на 0,4 кВ, будут установлены комплектные трансформаторные подстанции различной мощности.

Кроме того, на территории поселка Гобу были созданы новые энергоцентры, построена линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью около 5 км. В поселке Чайлы Абшеронского района продолжаются работы по реконструкции.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Masazırda yeni elektrik şəbəkəsi qurur

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