"Азеришыг" ведет переговоры с ГКВИ по домам без документов

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2017 году 33 тыс. абонентов обратились в ОАО "Азеришыг" для подключения к сети электроснабжения.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель акционерного общества Эльсевар Рустамов.

По его словам, 30 тыс. обращений удовлетворены. "Примерно 1 000 обращений поступило от абонентов по сектору "не-население", - сказал он.

Рустамов также объяснил причины отказа: "Большинство обратившихся абонентов хотят открыть вторую точку учета (точка подключения), уже имея одну, чтобы уклониться от платежей. В этих случаях мы отказываем. Большая часть из 3 тыс. отказов связана с этим".

Представитель "Азеришыг" также добавил, что структура ведет переговоры с Госкомитетом по вопросам имущества (ГКВИ) по домам без документов: "Как вы знаете, ГКВИ реализует проект по домам без документов. Комитет может предоставить нам справку, на основе которой мы подключим объект к системе электроснабжения. Сейчас ведутся переговоры в этом направлении".