"Азеришыг": В Шуше завершается строительство шести подстанций

В Шуше завершается строительство шести из девяти подстанций мощностью 35/04 кВт. На следующем этапе будут построены еще три подстанции.

В Шуше завершается строительство шести из девяти подстанций мощностью 35/04 кВт. На следующем этапе будут построены еще три подстанции.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришиг "Вагиф Айдыноглу.

"Сразу после освобождения Шуши от оккупации, в соответствии с поручением президента страны, 7 января прошлого года город был обеспечен электричеством. Следующей стало строительство современной электрической сети. Старая сеть состояла из 48 старых трансформаторов и не была цепной. Поэтому было принято решение о строительстве новых и современных подстанций", - отметил он.

В.Айдыноглу рассказал о цифровом центре управления в Шуше: "Эта система впервые применяется на постсоветском пространстве".