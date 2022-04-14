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"Азеришыг": В Шуше завершается строительство шести подстанций

"Азеришыг": В Шуше завершается строительство шести подстанций В Шуше завершается строительство шести из девяти подстанций мощностью 35/04 кВт. На следующем этапе будут построены еще три подстанции.
Энергетика
14 апреля 2022 г. 18:28
Азеришыг: В Шуше завершается строительство шести подстанций

В Шуше завершается строительство шести из девяти подстанций мощностью 35/04 кВт. На следующем этапе будут построены еще три подстанции.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришиг "Вагиф Айдыноглу.

"Сразу после освобождения Шуши от оккупации, в соответствии с поручением президента страны, 7 января прошлого года город был обеспечен электричеством. Следующей стало строительство современной электрической сети. Старая сеть состояла из 48 старых трансформаторов и не была цепной. Поэтому было принято решение о строительстве новых и современных подстанций", - отметил он.

В.Айдыноглу рассказал о цифровом центре управления в Шуше: "Эта система впервые применяется на постсоветском пространстве".

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": "Şuşada 6 yarımstansiyanın tikintisi yekunlaşmaq üzrədir"

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