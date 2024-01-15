Азеришыг: В районных центрах южного региона восстановлено электроснабжение

ОАО "Азеришыг" принимает меры по устранению последствий аварий, произошедших в южных районах, уже восстановлено электроснабжение Джалилабада, Масаллы, Лянкярана и Астары.

ОАО "Азеришыг" принимает меры по устранению последствий аварий, произошедших в южных районах, уже восстановлено электроснабжение Джалилабада, Масаллы, Лянкярана и Астары.

Об этом сообщили Report в ОАО.

По информации, сильный снегопад привел к серьезным последствиям на всей территории страны, особенно, в южных районах.

"Под тяжестью выпавшего снега и вследствие сильного ветра большое количество деревьев повалено на линии электропередач. В результате повреждения этих линий некоторые улицы и кварталы районных центров, а также ряд сел остались без света”, - сообщили в “Азеришыг”.

Отмечено, что аварийные службы продолжают работу в круглосуточном режиме в районах, где произошли аварии: "Районные центры Джалилабад, Масаллы, Лянкяран и Астара уже обеспечены электроэнергией. В некоторых горных селах в ближайшие часы также будет полностью восстановлена подача электроэнергии”.