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"Азеришыг" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

"Азеришыг" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме ОАО "Азеришыг" в связи с праздником Новруз в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме.
Энергетика
18 марта 2022 г. 18:18
Азеришыг в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

ОАО "Азеришыг" в связи с праздником Новруз в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в ОАО.

В связи с этим в центральном аппарате акционерного общества, в региональных управлениях энергоснабжения и продажи, в городских и районных электросетях будет применяться режим дежурства.

Аварийная служба и Call-центр 199 будут работать в круглосуточном режиме. Для стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в праздничные и нерабочие дни приняты все необходимые организационные и технические меры.

Акционерное общество просит потребителей обращаться по поводу возможных проблем в Сall-центр "Азеришыг" по телефону 199.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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