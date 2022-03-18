"Азеришыг" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

ОАО "Азеришыг" в связи с праздником Новруз в нерабочие дни будет работать в усиленном режиме.
Об этом Report сообщили в ОАО.
В связи с этим в центральном аппарате акционерного общества, в региональных управлениях энергоснабжения и продажи, в городских и районных электросетях будет применяться режим дежурства.
Аварийная служба и Call-центр 199 будут работать в круглосуточном режиме. Для стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в праздничные и нерабочие дни приняты все необходимые организационные и технические меры.
Акционерное общество просит потребителей обращаться по поводу возможных проблем в Сall-центр "Азеришыг" по телефону 199.