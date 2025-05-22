"Азеришыг": В Карабахе и Восточном Зангезуре на крышах подстанций установлены солнечные панели

Карабах и Восточный Зангезур в очень короткие сроки превратятся в регионы с нулевым выбросом углерода.

Карабах и Восточный Зангезур в очень короткие сроки превратятся в регионы с нулевым выбросом углерода.

Как сообщает сотрудник Report из Агдама, об этом журналистам заявил директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, в настоящее время на крышах всех подстанций на освобожденных территориях установлены солнечные панели:

"Мы объявили на COP29, что Карабах и Восточный Зангезур будут на 100% обеспечены зеленой энергией. В настоящее время на крышах всех наших подстанций в этом регионе установлены солнечные панели. На крыше Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса установлены солнечные панели мощностью около 5 кВт. Зеленые технологии применяются практически во всех частях Карабаха и Восточного Зангезура".