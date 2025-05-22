О нас

"Азеришыг": В Карабахе и Восточном Зангезуре на крышах подстанций установлены солнечные панели

"Азеришыг": В Карабахе и Восточном Зангезуре на крышах подстанций установлены солнечные панели Карабах и Восточный Зангезур в очень короткие сроки превратятся в регионы с нулевым выбросом углерода.
Энергетика
22 мая 2025 г. 15:56
Азеришыг: В Карабахе и Восточном Зангезуре на крышах подстанций установлены солнечные панели

Карабах и Восточный Зангезур в очень короткие сроки превратятся в регионы с нулевым выбросом углерода.

Как сообщает сотрудник Report из Агдама, об этом журналистам заявил директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, в настоящее время на крышах всех подстанций на освобожденных территориях установлены солнечные панели:

"Мы объявили на COP29, что Карабах и Восточный Зангезур будут на 100% обеспечены зеленой энергией. В настоящее время на крышах всех наших подстанций в этом регионе установлены солнечные панели. На крыше Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса установлены солнечные панели мощностью около 5 кВт. Зеленые технологии применяются практически во всех частях Карабаха и Восточного Зангезура".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerishig: All substations in Karabakh and East Zangazur have solar panels on roofs
Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bütün yarımstansiyaların damında günəş panelləri var

Экслюзивные новости

Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi