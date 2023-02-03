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"Азеришыг": В Физули будут установлены зарядные станции для электромобилей

"Азеришыг": В Физули будут установлены зарядные станции для электромобилей В городе Физули недалеко от нового цифрового центра управления будут установлены зарядные станции для электромобилей.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 12:26
Азеришыг: В Физули будут установлены зарядные станции для электромобилей

В городе Физули недалеко от нового цифрового центра управления будут установлены зарядные станции для электромобилей.

Как сообщает Report, об этом директор учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде сказал на сегодняшней пресс-конференции.

По словам А.Мамедзаде, представляемая им структура установит такие зарядные станции во всех новых подстанциях и цифровых центрах управления: "Благодаря цифровым центрам управления мы можем отслеживать процесс энергоснабжения вплоть до абонентского счетчика. В культурной столице Азербайджана – городе Шуша мы уже с легкостью выполняем эту работу".

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": "Füzulidə elektromobillər üçün dolum məntəqələri quraşdırılacaq"

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