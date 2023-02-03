"Азеришыг": В Физули будут установлены зарядные станции для электромобилей

В городе Физули недалеко от нового цифрового центра управления будут установлены зарядные станции для электромобилей.

В городе Физули недалеко от нового цифрового центра управления будут установлены зарядные станции для электромобилей.

Как сообщает Report, об этом директор учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде сказал на сегодняшней пресс-конференции.

По словам А.Мамедзаде, представляемая им структура установит такие зарядные станции во всех новых подстанциях и цифровых центрах управления: "Благодаря цифровым центрам управления мы можем отслеживать процесс энергоснабжения вплоть до абонентского счетчика. В культурной столице Азербайджана – городе Шуша мы уже с легкостью выполняем эту работу".