"Азеришыг" установил 44 зарядных станций для электромобилей

В рамках расширения использования электромобилей в Азербайджане компания "Азеришыг" установила 45 зарядных станций.

В рамках расширения использования электромобилей в Азербайджане компания "Азеришыг" установила 45 зарядных станций.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Учебного и инновационного центра "Азеришыг" Араз Мамедзаде на пресс-конференции в Зангилане.

Станции, работающие на "зеленой энергии", установлены в Баку и его окрестностях (22), освобожденных районах (7) и других регионах страны (15). Также завершено строительство 60-киловаттной станции в Гусаре на дороге к комплексу Шахдаг.

"Развитие зарядной инфраструктуры не только способствует популяризации электромобилей, но и поддерживает переход к альтернативным источникам энергии", - заявил Мамедзаде.