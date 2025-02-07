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"Азеришыг" установил 44 зарядных станций для электромобилей

"Азеришыг" установил 44 зарядных станций для электромобилей В рамках расширения использования электромобилей в Азербайджане компания "Азеришыг" установила 45 зарядных станций.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 16:15
Азеришыг установил 44 зарядных станций для электромобилей

В рамках расширения использования электромобилей в Азербайджане компания "Азеришыг" установила 45 зарядных станций.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Учебного и инновационного центра "Азеришыг" Араз Мамедзаде на пресс-конференции в Зангилане.

Станции, работающие на "зеленой энергии", установлены в Баку и его окрестностях (22), освобожденных районах (7) и других регионах страны (15). Также завершено строительство 60-киловаттной станции в Гусаре на дороге к комплексу Шахдаг.

"Развитие зарядной инфраструктуры не только способствует популяризации электромобилей, но и поддерживает переход к альтернативным источникам энергии", - заявил Мамедзаде.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” elektromobillərin istifadəsini genişləndirmək üçün 44 enerjidoldurma məntəqəsi quraşdırıb

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