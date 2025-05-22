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"Азеришыг": Страны ОТГ интересуются планами Азербайджана в электроэнергетике в Карабахе

"Азеришыг": Страны ОТГ интересуются планами Азербайджана в электроэнергетике в Карабахе 15:46
Энергетика
22 мая 2025 г. 16:34
Азеришыг: Страны ОТГ интересуются планами Азербайджана в электроэнергетике в Карабахе

Тюркоязычные страны (являющиеся членами Организации тюркских государств) проявляют интерес к планам и проектам Азербайджана в сфере электроэнергетики в Карабахском регионе страны.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

"Основной целью "Азеришыг" является обеспечение освобожденных от оккупации территорий качественной и бесперебойной электроэнергией в кратчайшие сроки. Мы совершили несколько визитов в тюркоязычные страны и обменялись с ними опытом применения инновационных технологий, особенно "смарт-технологий". Они также выразили желание обменяться опытом по применению "зеленых технологий". Мы пригласили делегации этих стран посетить Азербайджан и с нетерпением ждем их визита в ближайшие месяцы. Тюркоязычные страны особенно интересуются масштабными реформами, проводимыми в сфере электроэнергетики в Карабахе", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerishig: Turkic states interested in electricity reforms in Karabakh
Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": Türkdilli ölkələr Qarabağdakı elektroenergetika islahatları ilə maraqlanırlar

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