"Азеришыг" снизит технические потери электроэнергии до 8,3 %

Компания "Азеришыг" планирует снизить технические потери электроэнергии в 2025 году до 8,3 %, что на 0,2 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом.

Компания "Азеришыг" планирует снизить технические потери электроэнергии в 2025 году до 8,3 %, что на 0,2 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления информационных исследований Департамента продаж электроэнергии "Азеришыг" Рустам Гулиев на пресс-конференции в Зангилане.

По его словам, за последние 10 лет сбор платежей за электроэнергию вырос с 80 % до 97,6 %, а технические потери уменьшились с 13,9% до 8,5%. "Улучшение показателей связано с постоянным совершенствованием финансового управления и качества обслуживания", - сказал Гулиев.