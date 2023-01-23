"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района

ОАО "Азеришыг" восстанавливает электросети сел Юхары Сейфали и Ирмашлы Шамкирского района.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.
В селе Юхары Сейфали насчитывается 669 абонентов. Здесь установлено 12 комплектных трансформаторных подстанций, производится замена линий электропередач.
В селе Ирмашлы насчитывается 898 абонентов. Здесь устанавливается 11 комплектных трансформаторных подстанций различной мощности.
В обоих селах производится замена счетчиков абонентов. После полного завершения работ 1 567 абонентов будут обеспечены электроэнергией.
Напомним, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.