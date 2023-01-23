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"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района

"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района ОАО "Азеришыг" восстанавливает электросети сел Юхары Сейфали и Ирмашлы Шамкирского района.
Энергетика
23 января 2023 г. 13:25
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района

ОАО "Азеришыг" восстанавливает электросети сел Юхары Сейфали и Ирмашлы Шамкирского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В селе Юхары Сейфали насчитывается 669 абонентов. Здесь установлено 12 комплектных трансформаторных подстанций, производится замена линий электропередач.

В селе Ирмашлы насчитывается 898 абонентов. Здесь устанавливается 11 комплектных трансформаторных подстанций различной мощности.

В обоих селах производится замена счетчиков абонентов. После полного завершения работ 1 567 абонентов будут обеспечены электроэнергией.

Напомним, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Şəmkirin iki kəndinin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

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