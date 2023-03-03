"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Агджабединского района

В рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО "Азеришыг", обновляется электросеть сел Пяриогуллар и Гаджибадалли.
Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в селе Пяриогуллар насчитывается 396 абонентов. Здесь будет установлено 4 комплектных трансформаторных подстанций, производится замена линий электропередач.
В селе Гаджибадалли насчитывается 843 абонента. Здесь устанавливается 9 комплектных трансформаторных подстанций различной мощности, производится замена линий электропередач.
В обоих селах производится замена счетчиков абонентов. После полного завершения работ появится возможность обеспечить электроэнергией 1 300 абонентов.
Напомним, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.