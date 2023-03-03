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"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Агджабединского района

"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Агджабединского района В рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО "Азеришыг", обновляется электросеть сел Пяриогуллар и Гаджибадалли.
Энергетика
3 марта 2023 г. 12:26
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Агджабединского района

В рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО "Азеришыг", обновляется электросеть сел Пяриогуллар и Гаджибадалли.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, в селе Пяриогуллар насчитывается 396 абонентов. Здесь будет установлено 4 комплектных трансформаторных подстанций, производится замена линий электропередач.

В селе Гаджибадалли насчитывается 843 абонента. Здесь устанавливается 9 комплектных трансформаторных подстанций различной мощности, производится замена линий электропередач.

В обоих селах производится замена счетчиков абонентов. После полного завершения работ появится возможность обеспечить электроэнергией 1 300 абонентов.

Напомним, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Ağcabədinin 2 kəndinin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

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