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    "Азеришыг" расширит услуги абонентам через Asan kommunal

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" намерено расширить объем услуг, предоставляемых абонентам посредством Asan kommunal.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель акционерного общества Эльсевар Рустамов.

    Рустамов отметил, что руководство организации в скором времени примет решение по данному вопросу.

    Представитель "Азеришыг" также допустил возможность выдачи второго абонентского кода в одной квартире: "Если две семьи проживают в одном доме или квартире и хотят разделить платежи, то им следует принести нотариально заверенный документ о разделении имущества. После этого, мы установим второй счетчик".

    Сейчас "Азеришыг" предоставляет абонентам 10 видов услуг посредством Asan kommunal. 

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