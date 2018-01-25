"Азеришыг" расширит услуги абонентам через Asan kommunal

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" намерено расширить объем услуг, предоставляемых абонентам посредством Asan kommunal.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам представитель акционерного общества Эльсевар Рустамов.

Рустамов отметил, что руководство организации в скором времени примет решение по данному вопросу.

Представитель "Азеришыг" также допустил возможность выдачи второго абонентского кода в одной квартире: "Если две семьи проживают в одном доме или квартире и хотят разделить платежи, то им следует принести нотариально заверенный документ о разделении имущества. После этого, мы установим второй счетчик".

Сейчас "Азеришыг" предоставляет абонентам 10 видов услуг посредством Asan kommunal.