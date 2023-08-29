“Азеришыг” проводит в Агдаме восстановительные работы

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО “Азеришыг” проводит восстановительные работы в Агдамском районе.

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО “Азеришыг” проводит восстановительные работы в Агдамском районе.

Об этом Report сообщили в структуре.

Согласно информации, для электроснабжения центра района завершено строительство двух 35-киловольтных трансформаторных подстанций каждая мощностью 4х2500 кВА.

В ближайшее время начнется строительство линий электропередачи до сел Сарыджалы, Хыдырли и Кенгерли Агдамского района.

В городе Агдам заложен фундамент и началось его строительство нового Центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса.