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“Азеришыг” проводит в Агдаме восстановительные работы

“Азеришыг” проводит в Агдаме восстановительные работы По поручению президента Ильхама Алиева ОАО “Азеришыг” проводит восстановительные работы в Агдамском районе.
Энергетика
29 августа 2023 г. 13:36
“Азеришыг” проводит в Агдаме восстановительные работы

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО “Азеришыг” проводит восстановительные работы в Агдамском районе.

Об этом Report сообщили в структуре.

Согласно информации, для электроснабжения центра района завершено строительство двух 35-киловольтных трансформаторных подстанций каждая мощностью 4х2500 кВА.

В ближайшее время начнется строительство линий электропередачи до сел Сарыджалы, Хыдырли и Кенгерли Агдамского района.

В городе Агдам заложен фундамент и началось его строительство нового Центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Ağdamda yenidənqurma işləri həyata keçirir

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