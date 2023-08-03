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"Азеришыг" проводит реконструкцию в трех селах Гаджигабула

"Азеришыг" проводит реконструкцию в трех селах Гаджигабула ОАО "Азеришыг" модернизирует электроэнергетическую систему сел Абдулабад, Ранджбар и Губалыбалоглан Гаджигабульского района.
Энергетика
3 августа 2023 г. 12:48
Азеришыг проводит реконструкцию в трех селах Гаджигабула

ОАО "Азеришыг" модернизирует электроэнергетическую систему сел Абдулабад, Ранджбар и Губалыбалоглан Гаджигабульского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В Гаджигабульском районе полностью реконструируется электросеть в селе Абдулабад. В селе планируется установить 20 современных комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Параллельно в селах Ранджбар и Губалыбалоглан проводятся необходимые работы по восстановлению электроснабжения. В селах будет установлено 35 КТП современного типа. После завершения работ около 2 500 абонентов будут обеспечены стабильным и бесперебойным электроснабжением.

"Азеришыг" продолжает реконструкцию во всех регионах. Проект охватывает более 100 деревень.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Hacıqabulun 3 kəndində yenidənqurma işləri həyata keçirir

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