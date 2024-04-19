"Азеришыг" проводит реконструкцию электросети в городе Ширван

ОАО "Азеришыг" в рамках инвестиционного проекта проводит реконструкцию и капитальный ремонт электросети в городе Ширван.

ОАО "Азеришыг" в рамках инвестиционного проекта проводит реконструкцию и капитальный ремонт электросети в городе Ширван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В городе Ширван установлены новые опоры для воздушных линий 35 кВ, проложены новые изолированные кабели, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Отметим, что, в соответствии с инвестиционной программой, обновляются электросети ряда сел и поселков в регионах страны. Целью является обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением и минимизация потерь электроэнергии.