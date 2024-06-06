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"Азеришыг" продолжает установку зарядных станций для электромобилей

"Азеришыг" продолжает установку зарядных станций для электромобилей ОАО "Азеришыг" продолжает установку зарядных станций для электромобилей в Баку и в регионах Азербайджана.
Энергетика
6 июня 2024 г. 12:08
Азеришыг продолжает установку зарядных станций для электромобилей

ОАО "Азеришыг" продолжает установку зарядных станций для электромобилей в Баку и в регионах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Работы ведутся в рамках мер по созданию необходимой инфраструктуры зарядных пунктов в столице и регионах в преддверии COP29.

В марте-мае этого года в Баку зарядные пункты были установлены в Учебно-инновационном центре "Азеришыг", подстанции "Ичеришехер", подстанции 110/35 кВ " Sea Breeze-1" в поселке Нардаран, а также на территории коммерческого предприятия на дороге Гала-Мардакян.

В регионах зарядные пункты установлены на подстанции 110/35/10 кВ "Гаджиалылы" в Габале, на 71-м километре дороги Алят-Астара в Сальяне, и в 6 районах Карабаха и Восточного Зангезура.

В "Азеришыг" заявили, что процесс продолжится в столице и регионах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan ramps up electric vehicle infrastructure with new charging stations
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərişıq” enerji doldurma məntəqələri quraşdırır

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