Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азеришыг" поменяет клиентские коды абонентов на территориях, перешедших в распоряжение общества. Об этом в заявлении Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, клиентские коды новых абонентов "Азеришыг", ранее относящихся к "Азерэнержи", буду согласованы с системой "Азеришыг": "Коды абонентов на территориях, которые перешли в наше распоряжение, будут согласованы с нашей системой. Эти вопросы уже решены, в ближайшие дни клиентам будут предоставлены новые абонентские коды".

По словам представителя "Азеришыг", абоненты могут оплачивать и по старым кодам: "Абоненты, у которых код не поменялся, могут оплачивать деньги за свет в платежных пунктах "Азеришыг", в почтовых отделениях и банках. В ближайшем будущем будет восстановлена оплата с помощью терминалов и сайтов".

Отметим, что абонентский код "Азерэнержи" состоял из 11 чисел, а "Азеришыг" - из 15 чисел.

Напомним, что распоряжением главы государства от 9 февраля 2015 года было создано ОАО "Азеришыг" на базе ОАО "Бакыэлектрикшебеке" и функция энергосбыта ОАО "Азерэнержи" поручена новой структуре.