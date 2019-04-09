​"Азеришыг" получил от АБР 325 млн долларов за 3 года

В соответствии с инвестиционной программой по реконструкции электрораспределительной сети, финансируемой Азиатским банком развития (АБР), в рамках первого транша ОАО "Азеришыг" потратил 325 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном издании Германо-азербайджанской торговой палаты Market Analysis Azerbaijan 2019 ("Анализ рынка Азербайджан-2019").

По информации издания, второй транш будет получен в 2020-2021 годах.

"Среди долгосрочных энергетических проектов есть станция по производству электроэнергии мощностью до 1000 мВт на Абшеронском полуострове. Ее ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2030 года", - говорится в сообщении.