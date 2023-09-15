"Азеришыг" обновляет непригодные для эксплуатации электросети в Сарае и Яшме

ОАО "Азеришыг" обновляет старые, непригодные для эксплуатации электрические сети во всех регионах страны.

ОАО "Азеришыг" обновляет старые, непригодные для эксплуатации электрические сети во всех регионах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, работы по обновлению продолжаются в поселках Сарай и Йени Яшма.

Строительство новых домов и быстрый рост числа жителей в жилом массиве Кёхня-кенд в поселке Сарай затрудняли бесперебойное электроснабжение абонентов в этом районе. "Азеришыг" проводит необходимые работы для устранения проблемы.

"Азеришыг“ также принимает меры для обеспечению абонентов бесперебойной и стабильной электроэнергией на территории садов ”Маариф", отведенных для учителей в Йени Яшме. В районе обновляется вся электросеть, старые опоры и линии электропередач заменяются новыми. Для абонентов устанавливаются новые смарт-счетчики.

Работы в жилом массиве Кёхня-кенд и Йени Яшме планируется завершить в кратчайшие сроки.