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"Азеришыг" обновляет непригодные для эксплуатации электросети в Сарае и Яшме

"Азеришыг" обновляет непригодные для эксплуатации электросети в Сарае и Яшме ОАО "Азеришыг" обновляет старые, непригодные для эксплуатации электрические сети во всех регионах страны.
Энергетика
15 сентября 2023 г. 13:17
Азеришыг обновляет непригодные для эксплуатации электросети в Сарае и Яшме

ОАО "Азеришыг" обновляет старые, непригодные для эксплуатации электрические сети во всех регионах страны.

Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, работы по обновлению продолжаются в поселках Сарай и Йени Яшма.

Строительство новых домов и быстрый рост числа жителей в жилом массиве Кёхня-кенд в поселке Сарай затрудняли бесперебойное электроснабжение абонентов в этом районе. "Азеришыг" проводит необходимые работы для устранения проблемы.

"Азеришыг“ также принимает меры для обеспечению абонентов бесперебойной и стабильной электроэнергией на территории садов ”Маариф", отведенных для учителей в Йени Яшме. В районе обновляется вся электросеть, старые опоры и линии электропередач заменяются новыми. Для абонентов устанавливаются новые смарт-счетчики.

Работы в жилом массиве Кёхня-кенд и Йени Яшме планируется завершить в кратчайшие сроки.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Saray və Yaşmada köhnə, yararsız elektrik şəbəkələrini yeniləyir

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