"Азеришыг" обновляет непригодные для эксплуатации электросети в Сарае и Яшме

ОАО "Азеришыг" обновляет старые, непригодные для эксплуатации электрические сети во всех регионах страны.
Как сообщает Report со ссылкой на учреждение, работы по обновлению продолжаются в поселках Сарай и Йени Яшма.
Строительство новых домов и быстрый рост числа жителей в жилом массиве Кёхня-кенд в поселке Сарай затрудняли бесперебойное электроснабжение абонентов в этом районе. "Азеришыг" проводит необходимые работы для устранения проблемы.
"Азеришыг“ также принимает меры для обеспечению абонентов бесперебойной и стабильной электроэнергией на территории садов ”Маариф", отведенных для учителей в Йени Яшме. В районе обновляется вся электросеть, старые опоры и линии электропередач заменяются новыми. Для абонентов устанавливаются новые смарт-счетчики.
Работы в жилом массиве Кёхня-кенд и Йени Яшме планируется завершить в кратчайшие сроки.