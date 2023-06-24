"Азеришыг" обновляет электросети Самуха и Гедабека

ОАО "Азеришыг" начало работы в селах Гадили, Сеидляр и Сарыгамыш Самухского района.

ОАО "Азеришыг" начало работы в селах Гадили, Сеидляр и Сарыгамыш Самухского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на учреждение.

В трех селах установлено 10 КТП (комплектных трансформаторных подстанций), все счетчики абонентов заменены на новые.

Наряду с этим восстанавливаются электрические сети в отдаленных селах Арысу и Алынагылар Гедабекского района.

"Старая сеть, построенная в 50-60-х годах прошлого века, полностью обновляется в рамках проекта реконструкции. Линии электропередач заменены на изолированные провода, полностью обновлены старые опоры, счетчики", - говорится в сообщении.

Напомним, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.