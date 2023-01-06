О нас

"Азеришыг" обеспечил электроснабжение воинских частей в Кяльбаджаре

"Азеришыг" обеспечил электроснабжение воинских частей в Кяльбаджаре ОАО "Азеришыг" обеспечило электроснабжение воинских частей и объектов особого государственного значения в Кяльбаджаре.
Энергетика
6 января 2023 г. 12:23
Азеришыг обеспечил электроснабжение воинских частей в Кяльбаджаре

ОАО "Азеришыг" обеспечило электроснабжение воинских частей и объектов особого государственного значения в Кяльбаджаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В заявлении говорится, что на территории района ведутся масштабные работы, строятся современные электрические сети в самых отдаленных районах, где не было электричества даже в советский период: "Алагёлляр и другие территории Кельбаджарского района впервые обеспечены электроэнергией благодаря ОАО “Азеришыг”.

По информации, в рамках работ проложено более 23 км кабеля напряжением 35 кВ "Истису- Алагёлляр": “Проектные работы по прокладке более 12 км кабеля напряжением 35 кВ ”Чайкенд-Зод” завершены, проложено более 7 км кабеля, работы в этом направлении продолжаются".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Kəlbəcərdəki xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektləri elektrik enerjisi ilə təchiz edib

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
ФотоВ Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
2 января 2023 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi