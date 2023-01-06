"Азеришыг" обеспечил электроснабжение воинских частей в Кяльбаджаре

ОАО "Азеришыг" обеспечило электроснабжение воинских частей и объектов особого государственного значения в Кяльбаджаре.

ОАО "Азеришыг" обеспечило электроснабжение воинских частей и объектов особого государственного значения в Кяльбаджаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В заявлении говорится, что на территории района ведутся масштабные работы, строятся современные электрические сети в самых отдаленных районах, где не было электричества даже в советский период: "Алагёлляр и другие территории Кельбаджарского района впервые обеспечены электроэнергией благодаря ОАО “Азеришыг”.

По информации, в рамках работ проложено более 23 км кабеля напряжением 35 кВ "Истису- Алагёлляр": “Проектные работы по прокладке более 12 км кабеля напряжением 35 кВ ”Чайкенд-Зод” завершены, проложено более 7 км кабеля, работы в этом направлении продолжаются".