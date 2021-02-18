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«Азеришыг»: Мы не обращались в Тарифный Совет

«Азеришыг»: Мы не обращались в Тарифный Совет «Распространенная информация о повышении тарифов на электроэнергию внутри страны не соответствует действительности».
Энергетика
18 февраля 2021 г. 23:18
«Азеришыг»: Мы не обращались в Тарифный Совет

«Распространенная информация о повышении тарифов на электроэнергию внутри страны не соответствует действительности».

Об этом заявил Report глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, комментируя распространенную в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о повышении тарифов на электроэнергию.

По его словам, ОАО "Азеришыг" не обращался в Тарифный (ценовой) совет с просьбой о повышении тарифов на электроэнергию.

Отметим, что сегодня в некоторых СМИ и социальных сетях распространена информация о повышении тарифов на электроэнергию со стороны Тарифного (ценового) Совета. Согласно информации, цена на электроэнергию по решению Тарифного (ценового) совета составит 14 копеек за кВтч.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": Tarif Şurasına müraciət etməmişik

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