"Азеришыг" интегрирован в систему SIMA

С целью повышения удовлетворенности граждан ОАО "Азеришыг" интегрировано в систему SIMA - цифровых подписей нового поколения.

С целью повышения удовлетворенности граждан ОАО "Азеришыг" интегрировано в систему SIMA - цифровых подписей нового поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Впредь при подаче заявления в "Азеришыг" на услугу "Подключение абонента к сети энергоснабжения", граждане смогут в онлайн режиме подписать документы с использованием цифровой подписи SIMA.

Для этого им надо перейти на портал электронного правительства eGov или на сайт e-service.azerishiq.az через систему "ASAN Login", используя цифровую подпись нового поколения SIMA, созданную ООО "AzInTelecom", действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В дальнейшем электронную подпись SIMA абоненты смогут ставить под договора купли-продажи энергии при смене имени потребителя из категории "население".