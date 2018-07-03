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    "Азеришыг": Электроснабжение Баку восстановлено на 100%, регионов - на 80%

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Электроснабжение Баку восстановлено на 100%, регионах Азербайджана – на 80%".

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

    "Бакинский метрополитен, больницы, воинские части, водные и канализационные управления, прочие объекты государственного значения полностью подключены к электрической сети. Абоненты будут обеспечены электричеством по мере получения электроэнергии от ОАО "Азерэнержи". Проблемы будут устранены в кратчайшие сроки", - отметил он.

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