"Азеришыг": Электроснабжение Баку восстановлено на 100%, регионов - на 80%

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Электроснабжение Баку восстановлено на 100%, регионах Азербайджана – на 80%".

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

"Бакинский метрополитен, больницы, воинские части, водные и канализационные управления, прочие объекты государственного значения полностью подключены к электрической сети. Абоненты будут обеспечены электричеством по мере получения электроэнергии от ОАО "Азерэнержи". Проблемы будут устранены в кратчайшие сроки", - отметил он.