"Азеришыг": Электронные обращения по услуге подключения к электросети выросли на 80%

В 2022 году в центрах ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном порядке были оказаны услуги 30 426 гражданам.

В 2022 году в центрах ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном порядке были оказаны услуги 30 426 гражданам.

Как сообщает Report, об этом заместитель департамента по работе с ASAN Xidmət ОАО "Азеришыг" Инам Юсифов сказал на сегодняшней пресс-конференции.

По словам И.Юсифова, в прошлом году в "Азеришыг" посредством центров ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном порядке поступило около 53 тыс. обращений в связи с подключением к сети электроснабжения: "45 544 обращений поступило от категории "население", 7 039 – "не-население". Электронные обращения по этой услуге выросли на 80% по сравнению с 2021 годом".

Посредством EMIOS "Азеришыг" предоставляет 17 услуг в центрах ASAN Xidmət и ASAN komunal.

Представитель "Азеришыг" отметил, что в текущем году были обработаны 45 544 обращения в связи с подключением к сети абонентов из категории "население", 8 300 – в связи с предоставлением выписки об отсутствии (наличии) долга, 50 792 обращения – в связи со сменой имени потребителя.

В категории "не-население" обработаны 4 800 обращений по выдаче акта сличения, 4 604 обращения - в связи со сменой имени потребителя, 13 848 обращений – в связи с восстановлением и выдачи новой смарт-карты, 104 688 обращений – в связи с предоставлением расширенной истории абонента.

И.Юсифов отметил, что в прошлом году также были приняты и проанализированы обращения в связи с подготовкой отчета загруженности сети, оказанием технического обслуживания электрическим сетям и оборудованию на балансе потребителя, регистрацией жилых помещений в многоквартирных зданиях, активацией и деактивацией кода абонента и др.