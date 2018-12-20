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    "Азеришыг": Должникам отключат свет

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Подача электроэнергии абонентам, у которых возникла дебиторская задолженность ОАО "Азеришыг", будет приостановлена с 12:00 25 декабря в соответствии с законодательством".

    Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы организации Танрыверди Мустафаев.

    Он отметил, что самовольное подключение к электросети абонентов, энергоснабжение которых было приостановлено из-за задолженности, считается незаконным потреблением электроэнергии. В отношении данных лиц будут предприняты серьезные меры в соответствии с законодательством Азербайджана: "Просим абонентов во избежание проблем с подачей электроэнергии немедленно погасить задолженность компании".

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