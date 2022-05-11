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"Азеришыг": Центр цифрового управления в Шуше соответствует самым современным стандартам

"Азеришыг": Центр цифрового управления в Шуше соответствует самым современным стандартам Шушинский центр цифрового управления ОАО "Азеришыг", открытый вчера президентом Ильхамом Алиевым, построен в соответствии с самыми современными стандартами.
Энергетика
11 мая 2022 г. 18:02
Азеришыг: Центр цифрового управления в Шуше соответствует самым современным стандартам

Шушинский центр цифрового управления ОАО "Азеришыг", открытый вчера президентом Ильхамом Алиевым, построен в соответствии с самыми современными стандартами.

Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев (Айдыноглу).

По его словам, ОАО продолжит строительство электроэнергетической инфраструктуры освобожденных территорий: "Созданная в Шуше новая кольцевая схема электроснабжения заменила традиционные трехступенчатые 35/10-6/0,4-киловольтные распределительные электрические сети современными двухступенчатыми 35/0,4-киловольтными сетями глубокого ввода.

Современные 35/0,4-киловольтные сети имеют ряд преимуществ. К примеру, будут устранены расходы на строительство, содержание и эксплуатацию традиционных 35/10-киловольтных подстанций и 10-киловольтных линий электропередачи, сведены до минимума технологические потери, снизится негативное влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и живые организмы, будут сокращены обслуживающий персонал и технические транспортные средства, улучшится качество обслуживания".

По его словам, впервые благодаря системе диспетчерского управления SK-11 SCADA появляется возможность сохранять под контролем в современной цифровой модели сети контуры низкого напряжения (0,4 кВ) до последнего потребителя. В итоге управление электроэнергией от точки получения до счетчика абонента, энергетический баланс, качество, бесперебойная поставка, автоматическое восстановление в аварийных ситуациях, ведение регистрации и архивация данных о сетях путем перехода впервые в области электроэнергетического документирования от бумажных носителей к электронному журналу управляются через новую систему SK-11 и находятся под полным контролем.

По словам Мустафаева, Центр цифрового управления впервые примененных в Шуше 35/0,4-киловольтных сетей, обладая возможностями кольцевой координации с другими подстанциями, обеспечивает постоянное и непрерывное электроснабжение Шуши.

В Шушинском центре цифрового управления впервые в области электроэнергетики применено использование альтернативных и возобновляемых источников энергии для обеспечения энергоснабжения подстанций в аварийных ситуациях и компенсации потребностей подстанции в особом расходе, повышены технико-экономические показатели, обеспечено непрерывное питание оборудования.

Непосредственный ввод в действие из Центра цифрового управления города Шуша находящейся в Баку 110/35/10-киловольтной подстанции стал возможным в результате инновационно-организационной реконструкции, проведенной в сетевой системе управления.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": "Şuşadakı Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi ən müasir standartlara uyğundur"

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