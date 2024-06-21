"Азеришыг" борется с последствиями сильного ветра

"Азеришыг" устраняет ущерб, нанесенный сильным ветром электросетям в ряде регионов Азербайджана.

Как сообщили Report в ведомстве, порывы ветра привели к падению нескольких деревьев и повреждению линий электропередач в Дашкесане, Гедабеке, Агстафе, Шемкире, Гяндже и Товузе.

В результате была прекращена подача электроэнергии в ряд сел в названных районах.

В "Азеришыг" сообщили об устранении более 90% аварий.

"В ближайшие часы электроснабжение будет полностью восстановлено во всех населенных пунктах, где были повреждены электросети", - заверили в учреждении.