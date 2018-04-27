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    "Азеришыг": Абоненты будут подключаться к сети по единому тарифу

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Подключение абонентов к сети электроснабжения занимает максимум 5 дней".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник управления ОАО "Азеришыг" по работе со службой ASAN Эльсевяр Рустамли.

    Он отметил, что в законодательстве установлен 15-дневный срок подключения: 

    "По указанию председателя, подключение абонента к сети электроснабжения не должно превышать трех дней".

    Представитель "Азеришыг" подчеркнул, что будет установлен единый тариф подключения абонента к сети:

    "Сейчас Кабинет министров рассматривает этот вопрос. Вскоре абоненты будут платить по единому тарифу вне зависимости от расстояния".

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