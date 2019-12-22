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"Азеришыг" в связи муниципальными выборами в Азербайджане приостановила плановые ремонтно-восстановительные работы

"Азеришыг" в связи муниципальными выборами в Азербайджане приостановил

ОАО "Азеришыг" обеспечит 23 декабря стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов в Азербайджане.

Об этом сообщил Report, руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, уже приняты технические меры, а также выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование.

На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях создана круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно приостановлены.

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