"Азеришыг" в связи муниципальными выборами в Азербайджане приостановила плановые ремонтно-восстановительные работы

ОАО "Азеришыг" обеспечит 23 декабря стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов в Азербайджане.

Об этом сообщил Report, руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, уже приняты технические меры, а также выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование.

На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях создана круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно приостановлены.