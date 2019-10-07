"Азеришыг" принимает предупредительные меры в связи с сильным ветром в северном регионе

"В северном регионе (Ялама, Хачмаз) начался сильный ветер, в связи с чем "Азеришыг" принимает предупредительные меры для предотвращения возможных отключений электроэнергии и аварий".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы организации Танрыверди Мустафаев.

По его словам, Северное региональное управление по снабжению и продажам электроэнергии привлекло дополнительное оборудование и живую силу для предотвращения возможных аварий: "Мы получили информацию о том, что в ближайшие 3 часа скорость ветра в северном регионе, Баку и Абшероне достигнет 30-33 м/с. В настоящее время сотрудники и техника приведены в готовность. Наши сотрудники обеспечены всем необходимым. Мы постараемся устранить любые возможные последствия".