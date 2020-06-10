​"Азеришыг" переходит на усиленный режим

В связи с введением двухдневного жесткого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах ОАО "Азеришыг" с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня продолжит работу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

Аварийные службы будут выполнять свои обязанности с минимальным количеством сотрудников в целях обеспечения качественного энергоснабжения. "Азеришыг" просит абонентов обращаться в круглосуточный колл-центр 199 в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации.

Потребители могут осуществлять платежи онлайн на официальном сайте ОАО "Азеришыг" (azerishiq.az).