Наверх

"Азеришыг" переходит на усиленный режим

​"Азеришыг" переходит на усиленный режим

В связи с введением двухдневного жесткого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах ОАО "Азеришыг" с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня продолжит работу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы "Азеришыг" Вагиф Айдыноглу.

Аварийные службы будут выполнять свои обязанности с минимальным количеством сотрудников в целях обеспечения качественного энергоснабжения. "Азеришыг" просит абонентов обращаться в круглосуточный колл-центр 199 в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации.

Потребители могут осуществлять платежи онлайн на официальном сайте ОАО "Азеришыг" (azerishiq.az).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!