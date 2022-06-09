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"Азеригаз" завтра представит отчет

"Азеригаз" завтра представит отчет Завтра в 11:00 в административном здании ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) начнется очередная акция “Открытые двери”.
Энергетика
9 июня 2022 г. 15:45
Азеригаз завтра представит отчет

Завтра в 11:00 в административном здании ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) начнется очередная акция “Открытые двери”.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", акция будет транслироваться в прямом эфире через социальную сеть Facebook. Будет представлен отчет как за 5 месяцев текущего года, так и по итогам мая.

На вопросы граждан также будут отвечать в прямом эфире. На мероприятие приглашены представители медиа и НПО. На вопросы ответит генеральный директор Руслан Алиев.

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