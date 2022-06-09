"Азеригаз" завтра представит отчет

Завтра в 11:00 в административном здании ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) начнется очередная акция “Открытые двери”.

Завтра в 11:00 в административном здании ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) начнется очередная акция “Открытые двери”.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", акция будет транслироваться в прямом эфире через социальную сеть Facebook. Будет представлен отчет как за 5 месяцев текущего года, так и по итогам мая.

На вопросы граждан также будут отвечать в прямом эфире. На мероприятие приглашены представители медиа и НПО. На вопросы ответит генеральный директор Руслан Алиев.