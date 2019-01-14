"Азеригаз" зарегистрировал свыше 92 тыс. новых абонентов по сектору "население"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Производственным объединением "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору "население" зарегистрировано 92 313 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 50 515 абонентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон, 41 798 - на регионы.

Тем самым количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 2 185 460.