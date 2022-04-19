"Азеригаз" запускает еще одно новшество для помощи абонентам

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) дало старт внедрению еще одного новшества.
Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", если раньше абоненты, заходя на сайт www.azeriqaz.az, могли видеть образовавшуюся задолженность за ранее потребленный природный газ только в форме уведомления, то сейчас, пользуясь новым приложением, они смогут получить необходимую им важную информацию самостоятельно, не звоня в Call-центр 104/185 ПО.
Для этого нужно зайти на сайт www.azeriqaz.az и перейти в раздел "узнать долг/лимит" (borcunu/limitini öyrən). После ввода абонентского кода или номера счетчика нужно кликнуть на "узнать задолженность" (borcunu öyrən). Зайдя на эту страницу, абонент может ознакомиться с датой и суммой последней оплаты, информацией Тарифного (ценового) совета о тарифах на использование природного газа, лимитным тарифом, по которому абонент использовал природный газ в течение текущего года и рядом других необходимых сведений.