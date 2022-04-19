"Азеригаз" запускает еще одно новшество для помощи абонентам

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) дало старт внедрению еще одного новшества.

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) дало старт внедрению еще одного новшества.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", если раньше абоненты, заходя на сайт www.azeriqaz.az , могли видеть образовавшуюся задолженность за ранее потребленный природный газ только в форме уведомления, то сейчас, пользуясь новым приложением, они смогут получить необходимую им важную информацию самостоятельно, не звоня в Call-центр 104/185 ПО.