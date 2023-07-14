"Азеригаз" за полгода принял более шести тысяч заявок

В I полугодии этого года в производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) поступило в общей сложности 6 187 обращений от различных инстанций и непосредственно от граждан.

В I полугодии этого года в производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) поступило в общей сложности 6 187 обращений от различных инстанций и непосредственно от граждан.

Как сообщает Report , об этом сообщил начальник отдела по расследованию жалоб Ибрагим Кербалаев в ходе акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, 2 903 обращения поступили через программу Opentext, а 3 284 обращения в электронной форме:

"Количество заявок, поступивших через программу Opentext, сократилось на 273 единицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обращения касались в основном расследования возникшей задолженности за природный газ, газификации частных домов, газификации сел и поселков, замены газопровода и счетчика а также других вопросов", - отметил И.Кербалаев.