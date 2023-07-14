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"Азеригаз" за полгода принял более шести тысяч заявок

"Азеригаз" за полгода принял более шести тысяч заявок В I полугодии этого года в производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) поступило в общей сложности 6 187 обращений от различных инстанций и непосредственно от граждан.
Энергетика
14 июля 2023 г. 13:23
Азеригаз за полгода принял более шести тысяч заявок

В I полугодии этого года в производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) поступило в общей сложности 6 187 обращений от различных инстанций и непосредственно от граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по расследованию жалоб Ибрагим Кербалаев в ходе акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, 2 903 обращения поступили через программу Opentext, а 3 284 обращения в электронной форме:

"Количество заявок, поступивших через программу Opentext, сократилось на 273 единицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обращения касались в основном расследования возникшей задолженности за природный газ, газификации частных домов, газификации сел и поселков, замены газопровода и счетчика а также других вопросов", - отметил И.Кербалаев.

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