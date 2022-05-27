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"Азеригаз" выявил правонарушения в 420 объектах

"Азеригаз" выявил правонарушения в 420 объектах С начала этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверку на 2600 торговых объектах и объектах общепита.
Энергетика
27 мая 2022 г. 13:05
Азеригаз выявил правонарушения в 420 объектах

С начала этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверку на 2600 торговых объектах и объектах общепита.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник отдела безопасности здоровья, труда, охраны окружающей среды и контроля за качеством "Азеригаз" Илькин Бехбудов.

По его словам, на 420 объектах были обнаружены правонарушения: "В 290 объектах счетчики были сняты, что является нарушением проектно-сметных условий и технических норм. На 133 предприятиях приостановлено газоснабжение".

По его словам, это касается не только Баку, но и регионов.

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Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz” 420 obyektdə qanunsuzluqlar aşkar edib

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