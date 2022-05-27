"Азеригаз" выявил правонарушения в 420 объектах

С начала этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверку на 2600 торговых объектах и объектах общепита.

С начала этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверку на 2600 торговых объектах и объектах общепита.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник отдела безопасности здоровья, труда, охраны окружающей среды и контроля за качеством "Азеригаз" Илькин Бехбудов.

По его словам, на 420 объектах были обнаружены правонарушения: "В 290 объектах счетчики были сняты, что является нарушением проектно-сметных условий и технических норм. На 133 предприятиях приостановлено газоснабжение".

По его словам, это касается не только Баку, но и регионов.