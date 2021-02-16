"Азеригаз": Выдача карт газовых счетчиков будет осуществляться на местах

Активацию платежных карт их газовых счетчиков обеспечат сотрудники выездной службы отдела по работе с клиентами ПО

С 17 февраля активация платежных карт предоплачиваемых газовых счетчиков, установленных для абонентов населения во время государственной проверки, будет осуществляться не только в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal, но и в местных газовых службах по районам города Баку.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в тех районах, где зафиксирована массовая замена счетчиков, абонентам не нужно будет идти в центры ASAN. Активацию платежных карт их газовых счетчиков обеспечат сотрудники выездной службы отдела по работе с клиентами ПО.

Напомним, что по действующим правилам газовые счетчики, находящиеся в пользовании абонентской группы населения, снимаются для государственной поверки раз в 5 лет, а на их место устанавливаются новые.