"Азеригаз" вернет желающим смарт-счетчики

Если абонент хочет изменить свой механический счетчик на смарт-счетчик, он может сделать это в любое время.

Если абонент хочет изменить свой механический счетчик на смарт-счетчик, он может сделать это в любое время.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на встрече с абонентами через социальную сеть.

По его словам, абонент может обратиться в “Азеригаз" онлайн, либо в местные управления.

Он отметил, что в Баку, Сумгайыте и Гяндже сотрудники “Азеригаза” проведут осмотр: “Если у абонента действительно ранее был смарт-счетчик, который был заменен механическим, мы сможем вновь заменить его. После получения письменного согласия абонента счетчик будет заменен абсолютно бесплатно".