​Азеригаз: Вблизи Центра развития ребенка нет никаких газопроводов

Центр развития ребенка № 7 Гарадагского района не газифицирован.

Об этом Report сказал пресс-секретарь ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Джейхун Сафаров.

По его словам, вблизи центра не проложены газопроводы: "На этой территории вообще нет подземного газопровода "Азеригаз". На опреленном расстоянии от территории проходит только одна подземная газовая линия для газификации расположенного неподалеку учреждения".

Сафаров сказал, что сотрудники "Азеригаз" проверяют близлежащие газопроводы на предмет утечки газа: "В любом случае, эти газовые линии никак не связаны с центром".

Напомним, что взрыв произошел сегодня в 10:15 в Центре развития детей № 7 в Гарадагском районе.