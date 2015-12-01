​"Азеригаз" в январе завершит программу газификации регионов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Программа газификации регионов Азербайджана на 2014-2015 гг. предусматривает газификацию 704 сел и поселков. Как сообщает Report, об этом сказал председатель ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Акбер Гаджиев.

По его словам, 400 пунктов уже обеспечены газом: "Остальные работы выполнены на 80-90%. К январю следующего года завершится процесс газификации всех указанных в программе сел и дополнительно 12 поселков".

А.Гаджиев отметил, что после завершения работ по подключению к газоснабжению категории "население" общий уровень газификации в стране достигнет 95%.

Он также сообщил, что в следующем году планируется реконструкция соответствующей инфраструктуры районных центров, газифицированных в 1960-70 гг.