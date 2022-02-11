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"Азеригаз": В январе принято на 102 млн кубометров больше природного газа

"Азеригаз": В январе принято на 102 млн кубометров больше природного газа В январе этого года ПО “Азеригаз” приняло 1 млрд 183 млн кубометров газа.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 11:50
Азеригаз: В январе принято на 102 млн кубометров больше природного газа

В январе этого года ПО “Азеригаз” приняло 1 млрд 183 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе акции “Открытые двери”.

По его словам, это на 102 млн кубометров больше, чем в январе 2021 года. Алиев отметил, что населению поставлено на 9 млн кубометров больше природного газа по распределительной сети.

Он также подчеркнул, что потери газа снизились на 2,5 процентных пункта - с 8,8% в январе прошлого года до 6,3% в январе этого года.

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Версия на английском языке Azerigaz posts increase of 102 million cubic meters in natural gas receipt
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Yanvarda qaz qəbulu 102 milyon kubmetrdən artıq olub"

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