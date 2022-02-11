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"Азеригаз": В январе 97% абонентов не превысили лимит

"Азеригаз": В январе 97% абонентов не превысили лимит В прошлом месяце 97% абонентов ПО "Азеригаз" не превысили лимит в 1 200 кубометров.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 12:49
Азеригаз: В январе 97% абонентов не превысили лимит

В прошлом месяце 97% абонентов ПО "Азеригаз" не превысили лимит в 1 200 кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, в прошлом месяце число абонентов, превысивших лимит использования газа, составило 50 628, что составляет 2,1% от общего числа абонентов "Азеригаза".

Алиев отметил, что в прошлом месяце было заменено 14 765 единиц счетчиков, в 32 селах по всей стране началась прокладка газораспределительных линий.

Общая протяженность проложенных газовых линий составила 13 700 км, из которых 1 000 км в городе Баку, а 12 700 км - в регионах.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Yanvar ayında abonentlərin 97 %-i limit həcmini keçməyib"

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