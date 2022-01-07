О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Азеригаз“: В связи с обнулением счетчиков поступило 144 тысячи обращений 

"Азеригаз“: В связи с обнулением счетчиков поступило 144 тысячи обращений  В колл-центр "104" поступило 144 тысячи обращений в связи с обнулением газовых счетчиков.
Энергетика
7 января 2022 г. 11:47
Азеригаз“: В связи с обнулением счетчиков поступило 144 тысячи обращений 
0 : 00
0 : 00

В колл-центр "104" поступило 144 тысячи обращений в связи с обнулением газовых счетчиков.

Об этом Report сообщила начальник отдела “Оперативной службы 104” ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) Халида Шимшек.

“Только 30% абонентов прислали нам фотографию счетчика вместе с заявкой. У некоторых, кто отправил фотографии, установлены смарт-счетчики. Параллельно наши сотрудники также осуществляют считывание и сброс показаний счетчиков. Не всегда абоненты бывают дома, поэтому мы просили присылать фото", - отметила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Sayğacların sıfırlanmasına dair 144 min müraciət daxil olub”

Другие новости из категории

В ряде районов Баку отключили газ
В ряде районов Баку отключили газ
7 января 2022 г. 11:45
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 6%
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 6%
7 января 2022 г. 11:37
Азеригаз завершил считывание показаний счетчиков
"Азеригаз" завершил считывание показаний счетчиков
7 января 2022 г. 11:01
Стоимость азербайджанской нефти превысила 85 долларов
Стоимость азербайджанской нефти превысила 85 долларов
7 января 2022 г. 10:25
Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1 150 долларов
Фьючерсы на газ в Европе выросли до 1 150 долларов
6 января 2022 г. 22:16
Tengizchevroil скорректировала объемы добычи нефти в Казахстане
Tengizchevroil скорректировала объемы добычи нефти в Казахстане
6 января 2022 г. 19:43
В действиях крупных продавцов СПГ Казахстана нашли признаки ценового сговора
В действиях крупных продавцов СПГ Казахстана нашли признаки ценового сговора
6 января 2022 г. 19:37
Госнефтефонд Азербайджана в прошлом году увеличил доходы от “Шахдениз” 
Госнефтефонд Азербайджана в прошлом году увеличил доходы от “Шахдениз” 
6 января 2022 г. 16:22
ГНФАР в прошлом году увеличил доходы от АЧГ на 70%
ГНФАР в прошлом году увеличил доходы от АЧГ на 70%
6 января 2022 г. 16:17
SOCAR Turkey начинает сотрудничество с Siemens
SOCAR Turkey начинает сотрудничество с Siemens
6 января 2022 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi