"Азеригаз“: В связи с обнулением счетчиков поступило 144 тысячи обращений

В колл-центр "104" поступило 144 тысячи обращений в связи с обнулением газовых счетчиков.

В колл-центр "104" поступило 144 тысячи обращений в связи с обнулением газовых счетчиков.

Об этом Report сообщила начальник отдела “Оперативной службы 104” ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) Халида Шимшек.

“Только 30% абонентов прислали нам фотографию счетчика вместе с заявкой. У некоторых, кто отправил фотографии, установлены смарт-счетчики. Параллельно наши сотрудники также осуществляют считывание и сброс показаний счетчиков. Не всегда абоненты бывают дома, поэтому мы просили присылать фото", - отметила она.