​"Азеригаз" в прошлом месяце зарегистрировал 12 тыс. новых абонентов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В июне текущего года в производственном объединении "Азеригаз" по сектору населения зарегистрировано 11 968 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из них 1 551 абонент приходится на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 10 417 - на регионы. Тем самым количество обеспеченных природным газом абонентов по стране достигло 1 918 710.

На 1 июля по сектору населения 130 964 семьи вынужденных переселенцев бесперебойно обеспечены газом. Кроме того, 362 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.