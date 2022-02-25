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"Азеригаз": В прошлом году поступило 150 тыс. обращений в связи со смарт-счетчиками

"Азеригаз": В прошлом году поступило 150 тыс. обращений в связи со смарт-счетчиками В 2021 году в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило около 150 тысяч обращений по поводу блокировки счетчиков смарт-карт и утери карт.
Энергетика
25 февраля 2022 г. 12:53
Азеригаз: В прошлом году поступило 150 тыс. обращений в связи со смарт-счетчиками

В 2021 году в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило около 150 тысяч обращений по поводу блокировки счетчиков смарт-карт и утери карт.

Как сообщает Report, об этом в День открытых дверей для представителей СМИ и НПО в ”Азеригазе“ заявил начальник отдела по связям с общественностью Эльданиз Велиев.

"Эти обращения могут поступать и в 2 часа ночи, и в дневные часы. А это значит, что абоненты, желающие установить счетчик типа смарт-карты, должны учитывать подобные ситуации, поскольку с механическими счетчиками таких проблем не возникает. Механизмы работы и записи этих счетчиков идентичны. Разница лишь в том, что в одном случае производится предоплата, а в другом - после использования", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Ötən il smart sayğaclarla bağlı 150 min müraciət daxil olub"

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