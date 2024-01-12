Азеригаз: В прошлом году более 47% абонентов не превысили лимит потребления газа

В 2023 году в Азербайджане 1 199 375 потребителей природного газа в категории населения, то есть 47,1% от общего числа абонентов, не превысили лимит потребления по тарифу 12 гяпиков за кубометр.

В 2023 году в Азербайджане 1 199 375 потребителей природного газа в категории населения, то есть 47,1% от общего числа абонентов, не превысили лимит потребления по тарифу 12 гяпиков за кубометр.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела ПО ”Азеригаз“ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльчин Годжаев на акции ”Открытые двери“ для представителей СМИ и НПО.

По его словам, за прошлый год 998 946 абонентов, то есть 39,3% от общего числа абонентов, использовали газ по тарифу 20 гяпиков, а 346 557 абонентов (13,6% абонентов) - по тарифу 25 гяпиков.

Отметим, что 16 октября 2021 года на заседании Тарифного совета было принято решение о тарифном регулировании оптовых и розничных цен на природный газ. Согласно решению, тарифы для части годового потребления до 1 200 кубометров для категории населения повышены с 10 до 12 гяпиков. Тарифы для части годового потребления в 1 200-2 500 кубометров и свыше 2 500 кубометров не изменились, оставшись на уровне 20 и 25 гяпиков соответственно. Тариф на природный газ для промышленного и сельскохозяйственного секторов увеличен с 20 до 22 гяпиков.