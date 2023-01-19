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"Азеригаз": В прошлом году 43,5% абонентов не превысили лимит потребления газа

"Азеригаз": В прошлом году 43,5% абонентов не превысили лимит потребления газа В 2022 году 43,5% абонентов Производственного объединения "Азеригаз" из категории "население" не превысили лимит потребления природного газа, установленный на уровне 1 200 кубометров.
Энергетика
19 января 2023 г. 12:15
Азеригаз: В прошлом году 43,5% абонентов не превысили лимит потребления газа

В 2022 году 43,5% абонентов Производственного объединения "Азеригаз" из категории "население" не превысили лимит потребления природного газа, установленный на уровне 1 200 кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Махъяддинов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, в прошлом году 41,5% абонентов "Азеригаз" превысили лимит потребления газа.

Махъяддинов отметил, что в 2022 году 15% абонентов платили за природный газ по тарифу 25 гяпиков, поскольку объем использованного ими природного газа превысил 2 500 кубометров.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Ötən il abonentlərin 43,5 %-i aşağı qaz istifadəsi limitini keçməyib”

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