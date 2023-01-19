"Азеригаз": В прошлом году 43,5% абонентов не превысили лимит потребления газа

В 2022 году 43,5% абонентов Производственного объединения "Азеригаз" из категории "население" не превысили лимит потребления природного газа, установленный на уровне 1 200 кубометров.

В 2022 году 43,5% абонентов Производственного объединения "Азеригаз" из категории "население" не превысили лимит потребления природного газа, установленный на уровне 1 200 кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Махъяддинов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, в прошлом году 41,5% абонентов "Азеригаз" превысили лимит потребления газа.

Махъяддинов отметил, что в 2022 году 15% абонентов платили за природный газ по тарифу 25 гяпиков, поскольку объем использованного ими природного газа превысил 2 500 кубометров.