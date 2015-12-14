​"Азеригаз": В поселке Нардаран обеспечены газом около 500 абонентов

Баку.14 декабря. REPORT.AZ/ С 12 декабря около 500 абонентов в поселке Нардаран обеспечены газом. Об этом сообщил Report глава пресс-службы Производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

По словам И.Кербалаева, с абонентами заключены индивидуальные договора: "Нами были выявлены незаконные подключения, которые были ликвидированы, а в домах абонентов проведен технический осмотр. После этого им подключили газ. Технический осмотр продолжается. В течение нескольких дней еще часть абонентов будет обеспечена газом".

Представитель "Азеригаз" отметил, что в Нардаране имеется в целом 1900 абонентов, и имеющие задолженность абоненты в обязательном порядке должны погасить долги: "Не может быть и речи о том, чтобы списать их долги. Составляется акт, который должники подписывают. Некоторые оплачивают немедленно, другим абонентам дается время для постепенного погашения задолженности".

Отметим, что 28 ноября подача газа жителям поселка Нардаран была приостановлена из-за долгов.